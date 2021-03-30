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Италия начнет требовать тест и самоизоляцию от путешественников из ЕС - СМИ

Вторник, 30 марта 2021, 13:06

Италия готовится ввести требование обязательной 5-дневной самоизоляции и двух отрицательных тестов для всех путешественников, прибывающих из стран ЕС.

По информации Corriere della Sera, такой приказ в ближайшие часы подпишет министр здравоохранения, пишет "Европейская правда".

В проекте документа говорится, что для всех, кто прибывает или возвращается в Италию из стран ЕС, необходимо будет сдать тест перед поездкой, отбыть пятидневную самоизоляцию и после этого снова сдать тест.

До сих пор требование самоизоляции действовало по возвращении из-за пределов ЕС, а по прибытию из стран Евросоюза требовался только тест.

Поводом для такого решения стал скачок покупки билетов на авиарейсы - в правительстве опасаются, что итальянцы заразятся на отдыхе и после их возвращения домой ситуация в стране дополнительно ухудшится. Как полагают, именно летние отпуска способствовали осенний волне эпидемии в Италии в прошлом году.

Стоит отметить, что в Италии уже долгое время запрещены туристические путешествия между регионами страны. При этом поездки за границу остаются возможными.

Такая ситуация вызвала многочисленные нарекания, особенно у представителей гостиничной отрасли.

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