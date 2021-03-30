Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Винищувачі НАТО протягом дня 10 разів піднімались на перехоплення літаків РФ

Словацька криза через "Спутник": президентка прийняла відставку прем’єра Матовича

Австрія почала перемовини про купівлю 1 млн доз російської вакцини "Спутник V"

Україна та ще 6 країн приєдналися до санкцій ЄС через Навального






Британські винищувачі підняли для перехоплення військових літаків Росії

Вівторок, 30 березня 2021, 14:18

Винищувачі Typhoon Королівських повітряних сил Британії були підняті з військового аеродрому на краю міста Лоссімут у Шотландії для перехоплення двох російських протичовнових літаків Ту-142.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Російські літаки вперше були виявлені у понеділок вранці НАТО і відстежені норвезькими силами ППО. Перехоплення передали британським повітряним силам, які відправили літаки з бази Лоссімут.

Читайте також
Винищувачі НАТО перехопили військові літаки РФ над Чорним морем і біля Норвегії

"Екіпажі тут, в Шотландії, знаходяться в режимі готовності 24 години на добу, 7 днів на тиждень, щоб боротися з будь-якими потенційними загрозами для Британії. У цьому випадку наші колеги по НАТО поінформували нас про те, що два імовірно російські літаки наближаються до нашого району інтересів", - розповів один з пілотів Королівських ВПС, які брали участь в місії.

За його словами, британські повітряні сили перехопили два російські Ту-142 Bear-F, щоб відмовити їх від польотів у цьому районі.

Він додав, що Королівські повітряні сили прагнуть підтримувати цілісність повітряного простору Великої Британії та НАТО щохвилини кожного дня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Росія
powered by lun.ua