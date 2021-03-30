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Британские истребители подняли для перехвата военных самолетов России

Вторник, 30 марта 2021, 14:18

Истребители Typhoon Королевских воздушных сил Великобритании были подняты с военного аэродрома на окраине города Лоссимут в Шотландии для перехвата двух противолодочных самолетов Ту-142 России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Российские самолеты впервые были обнаружены в понедельник утром НАТО и отслежены норвежскими силами ПВО. Перехват передали британским воздушным силам, которые отправили самолеты с базы Лоссимут.

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"Экипажи здесь, в Шотландии, находятся в режиме готовности 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтобы бороться с любыми потенциальными угрозами для Британии. В этом случае наши коллеги по НАТО проинформировали нас о том, что два вероятно российские самолеты приближаются к нашему району интересов", - рассказал один из пилотов Королевских ВВС, участвовавших в миссии.

По его словам, британские воздушные силы перехватили два российских Ту-142 Bear-F, чтобы отговорить их от полетов в этом районе.

Он добавил, что Королевские воздушные силы стремятся поддерживать целостность воздушного пространства Великобритании и НАТО ежеминутно каждый день.

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