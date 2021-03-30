Берлин остановил прививки людей до 60 лет вакциной AstraZeneca

Немецкая федеральная земля Берлин во вторник прекратила прививать людей в возрасте до 60 лет вакциной производителя AstraZeneca.

Об этом сообщила местный сенатор по вопросам здравоохранения Берлина Дилек Калайчи, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

За несколько часов до этого государственные больницы Берлина прекратили вакцинацию женщин в возрасте до 55 лет препаратом AstraZeneca на фоне сообщений о редких, но серьезных побочных эффектах. Клиники заявили, что решение принято с целью предосторожности.

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Медицинский регулирующий орган Германии, Институт Пауля Эрлиха, заявил, что до сих пор в стране зарегистрирован 31 случай церебрального венозного тромбоза после уколов вакциной AstraZeneca, Девять человек умерли.

Среди 31 человек - двое мужчин и 29 женщин. Возраст женщин - от 20 до 63 лет, мужчин - 36 и 57 лет.

Многие европейские страны ненадолго приостанавливали использование вакцины англо-шведской фирмы на время расследования случаев образования тромбов в начале этого месяца.

С тех пор почти все страны возобновили использование вакцины AstraZeneca. Но Франции 19 марта заявила, что вакцину следует вводить только людям в возрасте 55 лет и старше. Франция заявила, что это решение было основано на доказательствах того, что негативные эффекты наблюдались у более молодых людей.

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