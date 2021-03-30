Австрія виділяє 1,5 млн євро на гуманітарну допомогу для Донбасу

Австрія вирішила виділити 1,5 млн євро на гуманітарні проєкти на сході України.

Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба, пише "Європейська правда".

"Я дякую австрійському уряду за надання 1,5 млн євро на реалізацію гуманітарних проєктів на Донбасі. Схід України знає і цінує діяльність австрійських гуманітарних організацій Caritas, Global2000 та інших, допомогу яких вже тривалий час отримує населення районів, постраждалих від російської агресії", - повідомив посол на своїй Facebook-сторінці.

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За словами дипломата, новий пакет фінансової допомоги "дозволить зменшити страждання людей".

Щерба наголосив, що представляючи пакет допомоги, міністр закордонних справ Австрії Александер Шелленберг говорив про Україну як про "найбільшу гарячу точку європейського континенту, про яку не можна забувати", а не про "найбільшу проблему Європи".

Нагадаємо, у вересні минулого року президент Австрії Александр ван дер Беллен повідомив, що Австрія планує виділити 1 мільйон євро допомоги для Донбасу.