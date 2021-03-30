Австрия выделяет 1,5 млн евро на гуманитарную помощь для Донбасса
Австрия решила выделить 1,5 млн евро на гуманитарные проекты на востоке Украины.
Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба, пишет "Европейская правда".
"Я благодарен австрийскому правительству за предоставление 1,5 млн евро на реализацию гуманитарных проектов на Донбассе. Восток Украины знает и ценит деятельность австрийских гуманитарных организаций Caritas, Global2000 и других, помощь которых уже долгое время получает население районов, пострадавших от российской агрессии", - сообщил посол на своей Facebook-странице.
По словам дипломата, новый пакет финансовой помощи "позволит уменьшить страдания людей".
Щерба отметил, что представляя пакет помощи, министр иностранных дел Австрии Александр Шелленберг говорил об Украине как о "самой большой горячей точке европейского континента, о которой нельзя забывать", а не о "самой большой проблеме Европы".
Напомним, в сентябре прошлого года президент Австрии Александр ван дер Беллен сообщил, что Австрия планирует выделить 1 млн евро помощи для Донбасса.