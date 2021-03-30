Поблизу Праги розбився вертоліт, є загиблі
Поблизу Праги біля села Добриховіце у вівторок близько 14.00 розбився невеликий вертоліт.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання iDnes.
Згідно з опублікованими фото, розбилась надлегка двомісна машина Heli-Sport CH-77 Ranabot.
"Нас повідомили про падіння невеликого вертольота, але пожежники все ще їдуть до місця, тому на даний момент у мене немає більше інформації", - повідомила представниця пожежної служби Тереза Флігерова.
Прессекретар поліції Міхаела Ріхтерова також підтвердила аварію, сказавши, що поки що не має додаткової інформації.
Спочатку повідомлялося про двох постраждалих в результаті падіння вертольота, однак пізніше речниця рятувальників Петра Еффенбергер повідомила, що ніхто не вижив.
"Двоє людей отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, рятувальники вже не могли їм допомогти ", - заявила вона.
Раніше повідомлялося, що найбагатша людина Чехії, мільярдер Петр Келлнер загинув під час аварії вертольота в горах Аляски.