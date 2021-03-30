Возле Праги разбился вертолет, есть погибшие

Недалеко от Праги, возле села Добриховице во вторник около 14.00 разбился небольшой вертолет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание iDnes.

Согласно опубликованным фото, разбилась сверхлегкая двухместная машина Heli-Sport CH-77 Ranabot.

"Нам сообщили о падении небольшого вертолета, но пожарные все еще едут в места, поэтому на данный момент у меня нет больше информации", - сообщила представитель пожарной службы Тереза ​​Флигерова.

Пресс-секретарь полиции Михаэла Рихтерова также подтвердила аварию, сказав, что пока нет дополнительной информации.

Сначала сообщалось о двух пострадавших в результате падения вертолета, однако позже пресс-секретарь спасателей Петра Эффенбергер сообщила, что никто не выжил.

"Два человека получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, спасатели уже не могли им помочь", - заявила она.

Ранее сообщалось, что самый богатый человек Чехии, миллиардер Петр Келлнер погиб при крушении вертолета в горах Аляски.