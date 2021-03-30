Дистанція не вихід: Іспанія посилила вимоги маскового режиму

Іспанія на загальнонаціональному рівні посилила вимоги маскового режиму, зобов’язавши носити маску надворі незалежно від можливості дотримуватись дистанції.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais, відповідний наказ був опублікований 30 березня і набув чинності.

Досі маска надворі була обов’язковою лише за значного скупчення людей - коли з іншими було неможливо дотримуватися дистанції 1-1,5 метра (проте деякі регіони додатково встановлювали жорсткіші вимоги).

За новими правилами, носити маску потрібно у всіх громадських місцях, незалежно від кількості людей навколо. Потенційно це означає, що маску можуть вимагати у тому числі для людей, які відпочивають на пляжі.

Вимога поширюється на усіх дорослих та дітей віком від 6 років - крім людей, які мають медичні протипоказання або не можуть самостійно одягти і зняти маску, людей, що вийшли для занять спортом та інших ситуацій, "коли характер діяльності несумісний з носінням маски".

Регіони не зможуть запроваджувати додаткові винятки на власний розсуд.

Як вже повідомлялося, сусідній Гібралтар - британська заморська територія на півдні Піренейського півострова - навпаки, скасував масковий режим надворі через те, що щеплення від коронавірусу отримало вже все доросле населення.











