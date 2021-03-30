Дистанция не выход: Испания ужесточила требования масочного режима

Испания на общенациональном уровне ужесточила требования масочного режима, обязав носить маску на улице независимо от возможности соблюдать дистанцию.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais, соответствующий приказ был опубликован 30 марта и вступил в силу.

До сих пор маска на улице была обязательной только при значительном скопления людей - когда с другими было невозможно соблюдать дистанцию ​​1-1,5 метра (но некоторые регионы дополнительно устанавливали жесткие требования).

По новым правилам, носить маску нужно во всех общественных местах, независимо от количества людей вокруг. Потенциально это означает, что маску могут требовать в том числе от людей, которые отдыхают на пляже.

Требование распространяется на всех взрослых и детей старше 6 лет - кроме людей, которые имеют медицинские противопоказания или не могут самостоятельно одеть и снять маску, людей, вышедших для занятий спортом и других ситуаций, "когда характер деятельности несовместим с ношением маски".

Регионы не смогут вводить дополнительные исключения по своему усмотрению.

Как уже сообщалось, соседней Гибралтар - британская заморская территория на юге Пиренейского полуострова - наоборот, отменил масочный режим улице из-за того, что прививки от коронавируса получило уже все взрослое население.