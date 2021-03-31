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Прем'єр Іспанії змінив склад уряду, більшість посад отримали жінки

Середа, 31 березня 2021, 10:28

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес провів перестановки в уряді, в результаті чого більшість державних посад отримали жінки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Іспанський уряд складається з 12 жінок і 10 чоловіків, при цьому чотири ключові посади віцепрем'єра займають жінки.

Премєр Педро Санчес і чотири віцепремєрки
Прем'єр Педро Санчес і чотири віцепрем'єрки

"Іспанія стає шостою країною у світі з найвищою часткою жінок у Раді міністрів. Досі у нас було рівне представництво, тепер з більшою часткою жінок. Ми - феміністський уряд, тому що ми ставимо феміністських лідерів на чолі уряду. Ми - єдиний у світі уряд з чотирма жінками віцепрем'єрами", - сказав Санчес.

Лідера вкрай лівої партії Podemos Пабло Іглесіаса на посаді віцепрем'єра замінила міністр праці Іоланда Діас з тієї ж партії. Іглесіас пішов з уряду, щоб балотуватися на пост регіонального глави Мадрида.

Санчес сказав журналістам, що перестановки відповідають коаліційній угоді, яку він уклав з Podemos, згідно з якою вони займали одну посаду віцепрем'єра.

Альянс між соціалістами Санчеса і Podemos в останні тижні мав низку розбіжностей, особливо в результаті ув'язнення репера Пабло Хаселя за зміст його текстів.

Podemos, молодший партнер в уряді, засудив тюремне ув'язнення, пославшись на побоювання з приводу свободи слова.

Детальніше читайте у статті "На захист короля: чому вирок реперу дав старт масовим протестам в Іспанії"

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