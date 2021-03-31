Премьер Испании сменил состав правительства, большинство постов получили женщины

Премьер-министр Испании Педро Санчес провел перестановки в правительстве, в результате чего большинство государственных должностей получили женщины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Испанское правительство состоит из 12 женщин и 10 мужчин, при этом четыре ключевые должности вице-премьеров занимают женщины.

Премьер Педро Санчес и четыре вице-премьерки

"Испания становится шестой страной в мире с высокой долей женщин в Совете министров. До сих пор у нас было равное представительство, теперь - с большей долей женщин. Мы - феминистское правительство, потому что мы ставим феминистских лидеров во главе правительства. Мы - единственное в мире правительство с четырьмя женщинами вице-премьерами", - сказал Санчес.

Лидера крайне левой партии Podemos Пабло Иглесиаса в должности вице-премьера сменила министр труда Иоланда Диас из той же партии. Иглесиас ушел из правительства, чтобы баллотироваться на пост регионального главы Мадрида.

Санчес сказал журналистам, что перестановки соответствуют коалиционному соглашению с Podemos, согласно которому они занимали одну должность вице-премьера.

Альянс между социалистами Санчеса и Podemos в последние недели имел ряд разногласий, особенно в результате заключения рэпера Пабло Хаселя за содержание его текстов.

Podemos, младший партнер в правительстве, осудил тюремное заключение, сославшись на опасения по поводу свободы слова.

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