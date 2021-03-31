Іспанія розширила застосування вакцини AstraZeneca 

Іспанія розширила використання вакцини AstraZeneca, яку тепер почнуть пропонувати також працівникам критичної інфраструктури, старшим 65 років.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це оголосило міністерство охорони здоров’я.

Перед цим в Іспанії, як і низці інших країн, вакцину пропонували лише людям віком 18-65 років - через те, що спершу було недостатньо інформації про її дію на людей зі старших вікових груп.

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Це рішення зніме проблему, яка існувала раніше з "критичними працівниками" віком від 65 років - оскільки вони не могли щепитися "АстраЗенекою", але й не входили до вікових груп, для яких вже доступні вакцини Pfizer-BioNTech та Moderna. Наразі в Іспанії цими препаратами щеплюють групу 80+, наступні у черзі - люди віком від 70 років.

Загалом в Іспанії, населення якої складає 47 мільйонів, зробили 7,7 млн щеплень. Обидві дози наразі отримали 2,6 млн осіб. В уряді сподіваються вакцинувати 70% дорослого населення до кінця літа.

Нагадаємо, Німеччина, навпаки, вирішила пропонувати вакцину AstraZeneca тільки старшим пацієнтам - через те, що випадки рідкісного тромбозу невдовзі після вакцинації (зауважимо, йдеться про 30 випадків на понад 1,5 млн щеплень) зафіксували переважно серед жінок молодого та середнього віку.

Німеччина вже призупиняла використання вакцини AstraZeneca під час хвилі паніки довкола неї, але після висновку регулятора ЄС знову відновила щеплення.

Детальніше про це у статті: Паніка навколо AstraZeneca: чому країни ЄС відмовляються від вакцини.