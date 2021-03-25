Данія продовжила призупинення щеплення вакциною AstraZeneca

Данія вирішила продовжити призупинення щеплення вакциною від AstraZeneca ще на три тижні, оскільки продовжує оцінювати дію вакцини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Рішення було ухвалене у зв'язку з ймовірними побічними ефектами, пояснила на пресконференції Таня Еріксен з Данського агентства з лікарських засобів.

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Данія призупинила використання вакцини AstraZeneca в якості запобіжного заходу 11 березня після повідомлень про те, що 60-річна жінка померла з тромбами в декількох частинах тіла за тиждень після вакцинації.

Незабаром після цього стало відомо про смерть другої людини в Данії після вакцинації AstraZeneca. Данські органи охорони здоров'я заявили, що у них немає доказів того, що вакцина була причиною смерті.

"Я хотіла би підкреслити, що я не говорю про звичайні тромби. Мова йде не про тромби в руках, ногах і легенях", - сказала Еріксен.

"Не виключено, що існує зв'язок між вакциною і дуже рідкісними випадками утворення тромбів", - додала вона.

Призупинення вакцинації препаратом триватиме як мінімум до 18 квітня.

Норвегія і Швеція також призупинили використання вакцини AstraZeneca. Кілька європейських країн, які призупинили використання вакцини, відновили її застосування після того, як регулюючий орган Європейського Союзу заявив, що вакцина безпечна.

Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що переваги вакцини як і раніше перевищують її ризики, і вакцину можна продовжувати вводити, поки триває більш ретельна оцінка випадків утворення тромбів.

Близько 150 тисяч осіб у Данії зробили щеплення вакциною AstraZeneca.

"На цей момент ми вважаємо, що наша основа для прийняття остаточного рішення про подальше використання вакцини проти COVID-19 від компанії AstraZeneca занадто невизначена. Було розпочато безліч досліджень, але у нас поки немає ніяких висновків. Ось чому ми вирішили продовжити паузу", - заявив Соерен Брострем, глава Агентства охорони здоров'я Данії.

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