В Угорщині новий максимум смертей за час епідемії

В Угорщині за минулу добу померли 302 хворих на коронавірус, що є найбільшим показником за час епідемії.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Hungary Today, про це свідчать останні дані органів охорони здоров’я.

До цього добова кількість смертей ніколи не перевищувала 300. Найвищі показники, усі зареєстровані в кінці березня, становили до 275 померлих за добу.

Кількість підтверджених випадків зараження зросла на 6700. Найвищий максимум заражень, у п’ятницю 26 березня, становив понад 11 тисяч.

На цей час в країні хворі на коронавірус понад 224 700 осіб. З них госпіталізовані 12 346, з яких 1492 - у реанімації.

Водночас, вакцину від коронавірусу отримали вже понад 2 млн осіб, з них більше 753 тисяч вакциновані вже обома дозами.

Населення країни - близько 10 млн.

Як повідомлялося раніше, днями Угорщина отримала ще 250 тисяч доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".











