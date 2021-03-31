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В Угорщині новий максимум смертей за час епідемії

Середа, 31 березня 2021, 14:05

В Угорщині за минулу добу померли 302 хворих на коронавірус, що є найбільшим показником за час епідемії. 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Hungary Today, про це свідчать останні дані органів охорони здоров’я. 

До цього добова кількість смертей ніколи не перевищувала 300. Найвищі показники, усі зареєстровані в кінці березня, становили до 275 померлих за добу. 

Кількість підтверджених випадків зараження зросла на 6700. Найвищий максимум заражень, у п’ятницю 26 березня, становив понад 11 тисяч.

На цей час в країні хворі на коронавірус понад 224 700 осіб. З них госпіталізовані 12 346, з яких 1492 - у реанімації. 

Водночас, вакцину від коронавірусу отримали вже понад 2 млн осіб, з них більше 753 тисяч вакциновані вже обома дозами. 

Населення країни - близько 10 млн.

Як повідомлялося раніше, днями Угорщина отримала ще 250 тисяч доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".





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