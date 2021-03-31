В Венгрии новый максимум смертей за время эпидемии

В Венгрии за минувшие сутки умерли 302 больных коронавирусом, что является наибольшим показателем за время эпидемии.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Hungary Today, об этом свидетельствуют последние данные органов здравоохранения.

До этого суточное количество смертей никогда не превышала 300 Самые высокие показатели, все зарегистрированные в конце марта, составляли до 275 умерших в сутки.

Число подтвержденных случаев заражения выросла на 6700 высокий максимум заражений, в пятницу 26 марта, составил более 11 000.

В настоящее время в стране больных коронавирусом более 224 700 человек. Из них госпитализированы 12 346, из которых 1492 - в реанимации.

В то же время вакцину от коронавируса получили уже более 2 млн человек, из них более 753 тысяч вакцинированы уже обеими дозами. Население страны - около 10 млн.

Как сообщалось ранее, на днях Венгрия получила еще 250 000 доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".