Pfizer-BioNTech заявили о 100% эффективности своей вакцины для подростков

Партнеры Pfizer и BioNTech после клинических испытаний заявили о 100% эффективности своей вакцины от коронавируса для детей 12-15 лет.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ABC News, об этом компании объявили 31 марта.

В исследовании принимали участие 2260 подростков, в том числе контрольная группа, которая получила плацебо.

Из тех, кому сделали прививку настоящей вакциной, в итоге никто не заболел. Из контрольной группы, которой вкололи плацебо, заболели 18 человек.

Побочные эффекты были такими же, как и в других возрастных группах.

Главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла назвал эти результаты обнадеживающими и сообщил, что их в ближайшее время передадут американскому регулятору FDA.

Он выразил надежду, что уже к началу следующего учебного года экстренное использование вакцины позволят и для детей старше 12 лет. Сейчас в США вакцину можно использовать для людей в возрасте от 16 лет.

Хотя для детей риск серьезного течения заболевания и смерти значительно ниже, считается, что их вакцинация будет существенно способствовать борьбе с распространением вируса и приближать конец пандемии.

На прошлой неделе компания запустила клинические испытания для еще младшей группы - от 6 месяцев до 11 лет. В них принимают участие 4500 детей.

Moderna ранее в марте объявила, что планирует испытания на группе от 6 месяцев до 12 лет с участием 6750 детей.