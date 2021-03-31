Соратники Додона оскаржили в КС намір Санду розпустити парламент

Депутатська група Pentru Moldova і партія "Шор" слідом за "Партією соціалістів" експрезидента Молдови Ігоря Додона звернулися до Конституційного суду з приводу наміру президентки Маї Санду розпустити парламент.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Депутати заявили, що не бачать підстав для розпуску парламенту, та що Мая Санду намагається підпорядкувати собі всі гілки влади.

"Просимо КС звернути увагу на те, що парламент функціональний та працездатний, а з 11 лютого у законодавчому органі сформували формалізовану більшість, яка запропонувала кандидата на посаду прем’єра", - заявили вони, перекладаючи відповідальність за неможливість формування уряду на Санду.

Напередодні, 30 березня, схоже звернення надійшло від "Партії соціалістів" Ігоря Додона.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду домагається скликання позачергових парламентських виборів в країні.

29 березня вона анонсувала звернення до Конституційного суду з приводу розпуску парламенту, після того як у законодавчому органі через відсутність кворуму не відбулося голосування за уряд Ігоря Гросу.

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