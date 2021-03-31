Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Еврокомиссия подала в Суд ЕС на Польшу за скандальный закон о судоустройстве

Италия выдворяет подозреваемого шпиона России, в МИД вызван посол

В Риме задержали военных Италии и России по подозрению в шпионаже - СМИ

Германия приостанавливает использование вакцины AstraZeneca для людей до 60 лет






Соратники Додона обжаловали в КС намерение Санду распустить парламент

Среда, 31 марта 2021, 15:21

Депутатская группа Pentru Moldova и партия "Шор" вслед за "Партией социалистов" экс-президента Молдовы Игоря Додона обратились в Конституционный суд по поводу намерения президента Майи Санду распустить парламент.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Депутаты заявили, что не видят оснований для роспуска парламента и что Санду пытается подчинить себе все ветви власти.

"Просим КС обратить внимание на то, что парламент функциональный и работоспособный, а с 11 февраля в законодательном органе сформировали формализованное большинство, которое предложило кандидата на должность премьера", - заявили они, перекладывая ответственность за невозможность формирования правительства на Санду.

Накануне, 30 марта, похожее обращение поступило от "Партии социалистов" Игоря Додона.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду добивается созыва внеочередных парламентских выборов в стране.

29 марта она анонсировала обращение в Конституционный суд по поводу роспуска парламента, после того как в законодательном органе из-за отсутствия кворума не состоялось голосование за правительство Игоря Гросу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Молдова
powered by lun.ua