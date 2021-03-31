Соратники Додона обжаловали в КС намерение Санду распустить парламент

Депутатская группа Pentru Moldova и партия "Шор" вслед за "Партией социалистов" экс-президента Молдовы Игоря Додона обратились в Конституционный суд по поводу намерения президента Майи Санду распустить парламент.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Депутаты заявили, что не видят оснований для роспуска парламента и что Санду пытается подчинить себе все ветви власти.

"Просим КС обратить внимание на то, что парламент функциональный и работоспособный, а с 11 февраля в законодательном органе сформировали формализованное большинство, которое предложило кандидата на должность премьера", - заявили они, перекладывая ответственность за невозможность формирования правительства на Санду.

Накануне, 30 марта, похожее обращение поступило от "Партии социалистов" Игоря Додона.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду добивается созыва внеочередных парламентских выборов в стране.

29 марта она анонсировала обращение в Конституционный суд по поводу роспуска парламента, после того как в законодательном органе из-за отсутствия кворума не состоялось голосование за правительство Игоря Гросу.