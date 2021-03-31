Угорські незалежні ЗМІ вимагають в Орбана доступу до лікарень і центрів вакцинації

Десятки незалежних угорських ЗМІ опублікували в середу відкритий лист з проханням до уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана скасувати обмеження на висвітлення роботи системи охорони здоров'я під час пандемії COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Уряд Угорщини заявив, що доступ в лікарні і центри вакцинації дозволений лише державним ЗМІ, але заперечує обмеження на висвітлення подій.

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Угорські ЗМІ повідомили, що їм заборонили розмовляти з медиками. Дзвінки журналістів регулярно скеровують до міністерства охорони здоров'я.

"Лікарі і медсестри не можуть вільно розмовляти з громадськістю, а журналістів не допускають в лікарні, тому ми не можемо оцінити, що там відбувається", - йдеться в листі, опублікованому в 28 незалежних газетах, на вебсайтах та в інших виданнях.

В Угорщині був зареєстрований найвищий в світі щоденний показник смертності на душу населення за останні тижні - незважаючи на кампанію вакцинації, яка демонструє один із найкращих темпів у Європі.

Журналісти попросили Орбана дозволити їм працювати в приміщеннях лікарень і центрах вакцинації, дозволити медичним працівникам спілкуватися з журналістами і замінити обмежені щоденні брифінги інформацією в реальному часі.

Рада Європи заявила у вівторок, що працівники угорських ЗМІ зіштовхуються з регулярними проблемами, пов'язаними з висвітленням пандемії. Уряд відхилив ці зауваження як "засновані на припущеннях і твердженнях".