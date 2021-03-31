Венгерские независимые СМИ требуют у Орбана доступа в больницы и центры вакцинации

Десятки независимых венгерских СМИ опубликовали в среду открытое письмо с просьбой к правительству премьер-министра Виктора Орбана отменить ограничения на освещение работы системы здравоохранения во время пандемии COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Правительство Венгрии заявило, что доступ в больницы и центры вакцинации разрешен только государственным СМИ, но отрицает ограничения на освещение событий.

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Венгерские СМИ сообщили, что им запретили разговаривать с медиками. Звонки журналистов регулярно направляют в министерство здравоохранения.

"Врачи и медсестры не могут свободно разговаривать с общественностью, а журналистов не допускают в больнице, поэтому мы не можем оценить, что там происходит", - говорится в письме, опубликованном в 28 независимых газетах, на сайтах и ​​в других изданиях.

В Венгрии был зарегистрирован самый высокий в мире ежедневный показатель смертности на душу населения за последние недели - несмотря на кампанию вакцинации, которая демонстрирует один из лучших темпов в Европе.

Журналисты попросили Орбана позволить им работать в помещениях больниц и центрах вакцинации, позволить медицинским работникам общаться с журналистами и заменить ежедневные брифинги информацией в реальном времени.

Совет Европы заявил во вторник, что работники венгерских СМИ сталкиваются с регулярными проблемами, связанными с освещением пандемии. Правительство отклонило эти замечания как "основанные на предположениях и утверждениях".