Україна торік була третьою за кількістю нових справ у ЄСПЛ

84 з 983 нових справ, поданих до Європейського суду з прав людини у 2020 році, стосувалися України.

Про це йдеться у щорічному звіті Комітету міністрів Ради Європи щодо виконання рішень ЄСПЛ, повідомляє "Європейська правда".

Всього на розгляд ЄСПЛ минулого року були подані 983 нові справи. Державами з найбільшою кількістю нових справ були Росія (218), Туреччина (103), Україна (84), Румунія (78), Угорщина (61).

При цьому кількість нових справ, які стосуються України, в порівнянні з попереднім роком зменшилася – у 2019 році було подано 111 таких справ.

Україна також була третьою з держав з найвищим числом справ, які перебували на розгляді ЄСПЛ у 2020 році – 567 справ. Найбільша кількість справ на розгляді суду торік стосувалася РФ – 1789 справ.

"У 2020 році було продовжено багато попередніх проєктів, зокрема щодо України та основних питань, порушених у контексті виконання рішень ЄСПЛ. Крім того, секретаріат Парламентської асамблеї Ради Європи працював над посиленням парламентського нагляду за виконанням рішень Суду в Україні з членами та працівниками парламенту" – йдеться у звіті.

Загалом доповідь показала, що держави всієї Європи продовжують поступ у виконанні рішень Європейського суду з прав людини, незважаючи на пандемію COVID-19.

"Однак для подолання системних проблем, на які вказує ЄСПЛ, слід активно працювати й далі. Такі проблеми включають неналежне поводження чи смерті, заподіяні силами безпеки, скрутні умови ув’язнення. Йдеться також про міждержавні справи та про справи, що стосуються зловживань обмеженнями прав та свобод" - заявили у Раді Європи.

"Цьогорічна доповідь демонструє, що наші держави-учасниці вельми серйозно ставляться до обов’язку виконувати рішення Європейського суду з прав людини, навіть за складних обставин", – зазначила генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.