Республіканці закликали держсекретаря США до нових санкцій проти "Північного потоку-2"

Республіканці в комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу США звернулися до держсекретаря Ентоні Блінкена із закликом ввести додаткові санкції проти організацій, пов'язаних з будівництвом газопроводу "Північний потік 2".

Як повідомляє "Європейська правда", лист республіканців опубліковано на сайті комітету.

"Ми глибоко стурбовані тим, що рішучі заяви адміністрації щодо трубопроводу не супроводжуються настільки ж рішучими діями...Недавнє рішення адміністрації накласти санкції тільки на російське трубоукладальне судно "Фортуна" та його власника, КВТ-РУС, які вже були визначені попередньою адміністрацією, є символом цієї невідповідності, яка викликає занепокоєння", - йдеться в листі.

Республіканці вважають, що цю невідповідність можна пояснити тільки "бажанням залишити місце для закулісної угоди з Німеччиною".

"Будь-яка угода, яка не завадить завершенню "Північного потоку-2", буде помилковою. Більш того, якщо адміністрація Байдена погодиться на угоду з Німеччиною, яка відмовиться від обов'язкових санкцій Конгресу в обмін на невизначені зобов'язання забезпечити транзит українського газу або обіцянку інвестувати в європейську енергетичну інфраструктуру, це не тільки підірве інтереси безпеки США і Європи, але також є викликом конституційній прерогативі Конгресу", - йдеться в листі.

Республіканці заявили, що настійно рекомендують Держдепу представити Конгресу нові санкції, як тільки стане доступна необхідна інформація, а не чекати до 17 травня, коли закінчиться поточний 90-денний звітний період.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини і парламентські фракції правлячої коаліції розглядають чотири варіанти ситуації з газопроводом "Північний потік-2" на тлі загроз санкцій з боку США.

Принаймні 18 європейських компаній припинили свою участь у проєкті "Північний потік-2" або перебувають у процесі виходу з нього через загрозу санкцій США.