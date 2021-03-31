КС Туреччини повернув прокурору запит про заборону прокурдської партії

Конституційний суд Туреччини 31 березня повернув обвинувальний акт, метою якого була заборона другої за величиною опозиційної партії - Демократичної партії народів (HDP) через процедурні недоліки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Відзначається, що позов оформлений неналежним чином і потребує доопрацювання.

Раніше прокуратура Туреччини звернулася до Конституційного суду із запитом про заборону прокурдської Демократичної партії народів.

Перед цим депутат від HDP Омер Фарук Гергегліоглу був позбавлений депутатського статусу в зв'язку з тим, що отримав два з половиною роки в'язниці за звинуваченням у пропаганді тероризму.

Турецька влада звинувачує HDP в зв'язках із забороненою в країні Робітничою партією Курдистану.

У середині березня ЄС заявив про глибоку стурбованість у зв'язку з кроками турецької влади у напрямку закриття другої за розміром опозиційної сили – прокурдської Демократичної партії народів.