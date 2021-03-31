КС Турции вернул прокурору запрос о запрете прокурдской партии

Конституционный суд Турции 31 марта вернул обвинительный акт, целью которого был запрет второй по величине оппозиционной партии - Демократической партии народов (HDP) из-за процедурных недостатков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Отмечается, что иск оформлен ненадлежащим образом и нуждается в доработке.

Ранее прокуратура Турции обратилась в Конституционный суд с запросом о запрете прокурдской Демократической партии народов.

Перед этим депутат от HDP Омер Фарук Гергеглиоглу был лишен депутатского статуса в связи с тем, что получил два с половиной года тюрьмы по обвинению в пропаганде терроризма.

Турецкие власти обвиняют HDP в связях с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

В середине марта ЕС заявил о глубокой обеспокоенности в связи с шагами турецких властей в направлении закрытия второй по величине оппозиционной силы - прокурдской Демократической партии народов.