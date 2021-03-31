У посольстві Туреччини запевнили: посилення карантину не вплине на прийом туристів з України

Посилення карантину в Туреччині в період з 13 квітня до 12 травня не вплине на прийом туристів з України.

Як повідомляє "Європейська правда", у цьому LIGA.Life запевнили в посольстві Туреччини в Україні.

"За правилами безвізового режиму між Україною та Турецькою Республікою, громадяни України можуть перебувати в Турецькій Республіці 90 днів за останні 180 днів", – прокоментували в дипвідомстві.

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У посольстві нагадали, що для перетину кордону необхідно мати закордонний паспорт, придатний ще 5 місяців на момент в'їзду; зворотній квиток; підтвердження перебування (бронь готелю або нотаріальне запрошення від громадянина Туреччини); гроші (50 доларів на 1 день перебування).

Для посадки на літак українцям необхідно мати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19.

30 березня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна на період Рамадану повертає додаткові карантинні обмеження, зокрема, карантин вихідного дня.