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В посольстве Турции заверили: усиление карантина не повлияет на прием туристов из Украины

Среда, 31 марта 2021, 17:04

Усиление карантина в Турции в период с 13 апреля до 12 мая не повлияет на прием туристов из Украины.

Как сообщает "Европейская правда", в этом LIGA.Life заверили в посольстве Турции в Украине.

"По правилам безвизового режима между Украиной и Турецкой Республикой, граждане Украины могут находиться в Турецкой Республике 90 дней за последние 180 дней", - прокомментировали в дипведомстве.

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В посольстве напомнили, что для пересечения границы необходимо иметь загранпаспорт, пригодный еще 5 месяцев на момент въезда; обратный билет; подтверждение пребывания (бронь отеля или нотариальное приглашение от гражданина Турции), деньги (50 долларов на 1 день пребывания).

Для посадки на самолет необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

30 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна на период Рамадана возвращает дополнительные карантинные ограничения, в частности карантин выходного дня.

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