Австрия может заказать 1 млн доз "Спутника V" уже на следующей неделе

Австрия уже на следующей неделе может заказать миллион доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

Об этом заявил в среду канцлер Себастьян Курц, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Курц не уточнил, будет ли страна ждать одобрения вакцины со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) перед ее использованием.

"Мы находимся на последнем этапе (переговоров. - ЕП.), И заказ "Спутника V", вероятно, может быть оформлен на следующей неделе", - сказал Курц в заявлении, опубликованном его офисом.

Ранее Курц заявлял, что Австрия не будет использовать "Спутник V" без одобрения EMA, но в заявлениях в среду и во вторник об этом не упоминалось.

Соглашение предусматривает доставку 300 000 доз в апреле, 500 000 в мае и 200 000 в начале июня, добавил Курц.

Только две страны ЕС, Венгрия и Словакия, пока заказали российскую вакцину.

Этот вопрос вызвал бурные споры в Словакии, что спровоцировало политический кризис и отставку премьер-министра Игоря Матовича.