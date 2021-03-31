Віцепрем’єр Грузії подав у відставку

У відставку пішов віцепрем'єр, міністр фінансів Грузії Іване Мачаваріані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Мачаваріані не вказав причину відставки, а також не розповів про плани на майбутнє.

"Після майже трирічної роботи на посаді міністра фінансів я планував піти з посади ще в кінці минулого року. Однак я відклав прийняття цього рішення - через те, що попереду була процедура затвердження антикризового бюджету на 2021 рік, а також важливі переговори з Міжнародним валютним фондом ", - повідомив він.

Іване Мачаваріані керував Мінфіном з липня 2018 року, віцепрем'єром же став 25 лютого поточного року - в новому Кабміні Іраклія Гарібашвілі.

Як повідомлялося, у Грузії закінчилась невдачею вже друга спроба правлячої "Грузинської мрії" та опозиції домовитися про вихід з політичної кризи за посередництва ЄС.