Вице-премьер Грузии подал в отставку

В отставку ушел вице-премьер, министр финансов Грузии Иване Мачавариани.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Мачавариани не указал причину отставки, а также не рассказал о планах на будущее.

"После почти трехлетней работы на посту министра финансов я планировал уйти с должности еще в конце прошлого года. Однако я отложил принятие этого решения - из-за того, что впереди была процедура утверждения антикризисного бюджета на 2021, а также важные переговоры с Международным валютным фондом ", - сообщил он.

Иване Мачавариани руководил Минфином с июля 2018 года, вице-премьером же стал 25 февраля текущего года - в новом Кабмине Ираклия Гарибашвили.

Как сообщалось, в Грузии закончилась неудачей уже вторая попытка привлечь "Грузинской мечты" и оппозиции договориться о выходе из политического кризиса при посредничестве ЕС.