Вице-премьер Грузии подал в отставку
В отставку ушел вице-премьер, министр финансов Грузии Иване Мачавариани.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".
Мачавариани не указал причину отставки, а также не рассказал о планах на будущее.
"После почти трехлетней работы на посту министра финансов я планировал уйти с должности еще в конце прошлого года. Однако я отложил принятие этого решения - из-за того, что впереди была процедура утверждения антикризисного бюджета на 2021, а также важные переговоры с Международным валютным фондом ", - сообщил он.
Иване Мачавариани руководил Минфином с июля 2018 года, вице-премьером же стал 25 февраля текущего года - в новом Кабмине Ираклия Гарибашвили.
Как сообщалось, в Грузии закончилась неудачей уже вторая попытка привлечь "Грузинской мечты" и оппозиции договориться о выходе из политического кризиса при посредничестве ЕС.