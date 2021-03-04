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Байден на рік продовжив санкції щодо РФ за агресію проти України

Четвер, 4 березня 2021, 08:33

Президент США Джо Байден продовжив на один рік дію санкцій, запроваджених за анексію Росією Криму і конфлікт на сході України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Білого дому.

"Я направив до Федерального реєстру для публікації повідомлення, в якому зазначається, що надзвичайний указ, оголошений у розпорядженні 13660 від 6 березня 2014 року щодо України, продовжить діяти і після 6 березня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

У заяві наголошується, що дії та політика осіб, які підривають демократичні процеси та інституції в Україні; загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності; сприяють незаконному привласненню активів, а дії та політика уряду Російської Федерації, включаючи анексію Криму та застосування сили в Україні, продовжують створювати надзвичайну та надзвичайну загрозу для національної безпеки та зовнішньої політики США.

Санкції щодо Росії через ситуацію в Україні були запроваджені адміністрацією президента Барака Обами в 2014 році. Перші обмежувальні заходи набули чинності 6 березня 2014 року, пізніше - 16 березня, 20 березня і 19 грудня того ж року - санкції розширювалися.

 З моменту введення санкцій вони щорічно продовжуються на 12 місяців. У разі скасування санкцій президент США повинен за 90 днів повідомити про це Конгрес США.

Нагадаємо, 2 березня Мінфін США опублікував список росіян і організацій, щодо яких вводяться санкції у зв’язку з отруєнням і ув’язненням опозиціонера Алєксєя Навального.

Санкції США узгоджені з Європейським Союзом, який у вівторок окремо оголосив, що наклав обмеження на чотирьох російських співробітників правоохоронних органів за їх роль в арешті, судовому переслідуванні та винесенні вироку Навальному.

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США санкції
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