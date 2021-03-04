Байден на год продлил санкции в отношении РФ за агрессию против Украины

Президент США Джо Байден продлил на один год действие санкций, введенных за аннексию Россией Крыма и конфликт на востоке Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

"Я направил в Федеральный реестр для публикации уведомление, в котором отмечается, что чрезвычайное указ, объявленный в распоряжении 13660 от 6 марта 2014 года по Украине, продолжит действовать и после 6 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; способствуют незаконному присвоению активов, а действия и политика правительства Российской Федерации, включая аннексию Крыма и применения силы в Украине, продолжают создавать чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

Санкции в отношении России из-за ситуации в Украине были введены администрацией президента Барака Обамы в 2014 году. Первые ограничительные меры вступили в силу 6 марта 2014 года, позже - 16 марта, 20 марта и 19 декабря того же года - санкции расширялись.

С момента введения санкций они ежегодно продлеваются на 12 месяцев. В случае отмены санкций президент США должен за 90 дней уведомить об этом Конгресс США.

Напомним, 2 марта Минфин США опубликовал список россиян и организаций, в отношении которых вводятся санкции в связи с отравлением и заключением в тюрьму оппозиционера Алексея Навального.

Санкции США согласованы с Европейским Союзом, который во вторник отдельно объявил, что ввел ограничения против четырех российских сотрудников правоохранительных органов за их роль в аресте, судебном преследовании и вынесении приговора Навальному.