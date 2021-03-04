Стратегічні бомбардувальники США пролетіли над столицями країн Балтії на навчаннях НАТО

Північноатлантичний альянс провів військові навчання одночасно над Балтійським і Чорним морем, які включали польоти стратегічних бомбардувальників на малій висоті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті НАТО.

Два бомбардувальники B-1 ВПС США, які злетіли з Норвегії, тренувалися з винищувачами з Польщі, Італії та Німеччини над Балтійським морем і пролетіли над столицями Естонії, Латвії та Литви.

Одночасно два французькі винищувачі Rafale з авіаносця "Шарль де Голль" і два іспанські літаки F-18, що несуть службу в місії НАТО в Румунії, взяли участь в навчаннях за участю військових кораблів НАТО в Чорному морі.

"Балтійський і Чорноморський регіони мають стратегічне значення для Альянсу. Подібні навчальні заходи демонструють, що ми виконуємо нашу основну місію: стримування агресії, запобігання конфліктів і збереження миру", - заявила офіційний представник НАТО Оана Лунгеску.

В ході маневрів на Чорному морі Друга постійна група НАТО з протимінного захисту при підтримці трьох румунських винищувачів F-16 відпрацьовувала відбиття атак французьких і іспанських літаків, в тому числі із застосуванням протикорабельних ракет.

Нагадаємо, американські надзвукові стратегічні бомбардувальники В-1В Lancer вперше прибули до Норвегії для тривалого розміщення і проведення навчальних місій.

Раніше бомбардувальники B-1 могли нести ядерну зброю, але з середини 90-х їх модернізували виключно для звичайних місій.