Стратегическая бомбардировщики США пролетели над столицами стран Балтии на учениях НАТО

НАТО провел военные учения одновременно над Балтийским и Черным морем, которые включали полеты стратегических бомбардировщиков на малой высоте.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте НАТО.

Два бомбардировщика B-1 ВВС США, которые взлетели из Норвегии, тренировались с истребителями из Польши, Италии и Германии над Балтийским морем и пролетели над столицами Эстонии, Латвии и Литвы.

Одновременно два французских истребителя Rafale с авианосца "Шарль де Голль" и два испанских самолета F-18, несущие службу в миссии НАТО в Румынии, приняли участие в учениях с участием военных кораблей НАТО в Черном море.

"Балтийский и Черноморский регионы имеют стратегическое значение для Альянса. Подобные учебные мероприятия показывают, что мы выполняем нашу основную миссию: сдерживание агрессии, предотвращения конфликтов и сохранения мира", - заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

В ходе маневров на Черном море Вторая постоянная группа НАТО противоминной защиты при поддержке трех румынских истребителей F-16 отрабатывала отражения атак французских и испанских самолетов, в том числе с применением противокорабельных ракет.

Напомним, американские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики В-1В Lancer впервые прибыли в Норвегию для длительного размещения и проведения учебных миссий.

Ранее бомбардировщики B-1 могли нести ядерное оружие, но с середины 1990-х их модернизировали исключительно для обычных миссий.