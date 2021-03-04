Меркель про пандемію: весна 2021 року відрізнятиметься від весни рік тому

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила обережний оптимізм, і вважає, що ситуація в найближчі місяці може бути кращою, ніж в той же період роком раніше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Весна 2021 року відрізнятиметься від весни рік тому", - сказала Меркель після засідання уряду, на якому було прийнято план про поступове ослаблення обмежень.

Меркель говорила про "перехід у нову фазу", але зазначила, що він повинен супроводжуватися не безпечністю, "а виправданими надіями". Зараз, за ​​її словами, мова йде про те, щоб "робити наступні кроки з розумом".

"Те, через що ми пройшли разом, було важким. Але це було також ефективно. Вдалося відвернути перевантаження відділень інтенсивної терапії та обмежити поширення вірусу", - сказала Меркель.

Канцлер відзначила, що кроки до відкриття не повинні привести до того, що пандемія знову повернеться.

Нагадаємо, уряд Німеччини продовжив національний карантин до 28 березня, але канцлер Ангела Меркель та прем'єр-міністри федеральних земель домовились про варіанти відкриття залежно від рівня зараження.