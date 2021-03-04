Меркель о пандемии: весна 2021 года будет отличаться от весны год назад

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила осторожный оптимизм и считает, что ситуация в ближайшие месяцы может быть лучше, чем в тот же период годом ранее.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Весна 2021 года будет отличаться от весны год назад", - сказала Меркель после заседания правительства, на котором был принят план о постепенном ослаблении ограничений.

Меркель говорила о "переходе в новую фазу", но отметила, что он должен сопровождаться не безопасностью, "а оправданными надеждами". Сейчас, по ее словам, речь идет о том, чтобы "делать следующие шаги с умом".

"То, через что мы прошли вместе, было тяжелым. Но это было также эффективно. Удалось предотвратить перегрузку отделений интенсивной терапии и ограничить распространение вируса", - сказала Меркель.

Канцлер отметила, что шаги к открытию не должны привести к тому, что пандемия снова вернется.

Напомним, правительство Германии продолжило национальный карантин до 28 марта, но канцлер Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель договорились о вариантах открытия в зависимости от уровня заражения.