Німеччина продовжила локдаун, але представила план скасування обмежень

Уряд Німеччини продовжив національний карантин до 28 березня, але канцлер Ангела Меркель та прем'єр-міністри федеральних земель домовились про варіанти відкриття залежно від рівня зараження.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

З понеділка обмеження на контакти будуть трохи пом'якшені і кожному домогосподарству дозволено збиратися з іншим домогосподарством до п'яти осіб, не рахуючи дітей до 14 років. Якщо рівень зараження знизиться, обмеження будуть послаблені ще більше.

Книжкові магазини, квіткові та садівничі магазини зможуть відкритися по всій країні з дотриманням гігієнічних умов. Вони вже відкриті в деяких землях.

Подальше обмежене відновлення діяльності буде дозволено в регіонах, де семиденна захворюваність не перевищує 100 нових заражень на 100 000 людей.

Наступні кроки після цього залежать від того, що семиденна захворюваність не погіршиться протягом 14 днів, і відкриються ресторани на відкритому повітрі, кінотеатри та театри. Також буде дозволений безконтактний спорт у приміщенні та контактний спорт на відкритому повітрі.

Вакцинація та тестування зіграють ключову роль, і Меркель оголосила про значне прискорення кампанії вакцинації. В даний час у Німеччині щодня роблять 200 000 уколів вакцини.

Наприкінці березня або на початку квітня лікарі загальної практики та лікарі-спеціалісти також візьмуть участь у вакцинаційній кампанії, оскільки кількість доступних доз зростає. Також очікується рішення про продовження використання вакцини AstraZeneca для осіб старше 65 років.

Громадськість зможе безкоштовно отримати принаймні один експрес-тест на коронавірус з 8 березня, сказала Меркель.

Меркель заявила, що Німеччина знаходиться на порозі нової фази пандемії, і повинна піти на неї "не необережно, але з виправданою надією".

Вона зазначила, що в Європі є багато прикладів "драматичної третьої хвилі", і що Німеччина повинна рухатись, щоб вживати нових кроків, які не повернуть країну назад.

Раніше уряд Німеччини заявив, що не зробить вакцину AstraZeneca доступною для всіх жителів країни, хоча велика кількість доз залишаються в основному невикористаним через скептицизм щодо препарату.

У Франції та Німеччині накопичуються невикористані запаси вакцини AstraZeneca через небажання людей робити щеплення цим препаратом.

Раніше в уряді Німеччини заявили, що планують пропонувати вакцину AstraZeneca ключовим держслужбовцям, щоб збільшити довіру до неї.

Останні опитування показують, що 34% німців не планують робити щеплення від коронавірусу.