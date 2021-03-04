Португалія розглядає можливість включення не затверджених вакцин до сертифікатів ЄС

Вакцини, які не сертифіковані Європейським управлінням з лікарських засобів, але вже циркулюють в Європі, можуть бути включені в цифровий сертифікат ЄС про вакцинацію.

Про це заявила державний секретар Португалії з європейських справ Ана Паула Закаріас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Це проблема, яку нам потрібно буде вирішити найближчим часом", - заявила Закаріас, додавши, що "можливо і правдоподібно", що вакцини, які не схвалені, будуть вказані в сертифікатах.

Вона додала, що Європейська комісія, відповідальна за моніторинг впровадження нових вакцин в державах-членах, буде продовжувати тісно співпрацювати з Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), щоб гарантувати, що вакцини, про які йде мова, не є "незаконними".

Португалія зараз головує в Євросоюзі.

Закаріас згадала країни-члени ЄС, які придбали або оголосили про свій намір закупити вакцини, вироблені в Росії і Китаї, щоб подолати затримки з постачанням вакцин, дозволених ЄС.

Після Угорщини, яка вже почала вводити російські вакцини "Спутник" V і китайську Sinopharm, Словаччина отримала перші 200 000 доз російської вакцини.

Закаріас пояснила, що сертифікати будуть спрямовані на полегшення поїздок, тому необхідно взяти до уваги кілька речей, а саме те, що "вакцинація не є обов'язковою, вона є добровільною".

Нагадаємо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини.

1 березня уряд Словаччини підтвердив закупівлю 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".