Португалия рассматривает возможность включения не утвержденных вакцин в сертификаты ЕС
Вакцины, не сертифицированные Европейским управлением по лекарственным средствам, но уже циркулирующие в Европе, могут быть включены в цифровой сертификат ЕС о вакцинации.
Об этом заявил государственный секретарь Португалии по европейским делам Ана Паула Закариас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
"Это проблема, которую нам нужно будет решить в ближайшее время", - заявила Закариас, добавив, что "возможно и правдоподобно", что вакцины, которые не одобрены, будут указаны в сертификатах.
Она добавила, что Европейская комиссия, отвечающая за мониторинг внедрения новых вакцин в государствах-членах, будет продолжать тесно сотрудничать с Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), чтобы гарантировать, что вакцины, о которых идет речь, не являются "незаконными".
Португалия сейчас председательствует в Евросоюзе.
Закариас упомянула страны-члены ЕС, которые приобрели или объявили о своем намерении закупить вакцины, произведенные в России и Китае, чтобы преодолеть задержки с поставкой вакцин, разрешенных ЕС.
После Венгрии, которая уже начала вводить российские вакцины Sputnik V и китайские Sinopharm, Словакия получила первые 200 000 доз Sputnik в понедельник.
Закариас объяснила, что сертификаты будут направлены на облегчение поездок, поэтому необходимо принять во внимание несколько вещей, а именно то, что "вакцинация не является обязательной, она является добровольной".
Напомним, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины.
1 марта правительство Словакии подтвердило закупку 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
До этого среди стран-членов ЕС "Спутник V" использовала только Венгрия.