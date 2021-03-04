Португалия рассматривает возможность включения не утвержденных вакцин в сертификаты ЕС

Вакцины, не сертифицированные Европейским управлением по лекарственным средствам, но уже циркулирующие в Европе, могут быть включены в цифровой сертификат ЕС о вакцинации.

Об этом заявил государственный секретарь Португалии по европейским делам Ана Паула Закариас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Это проблема, которую нам нужно будет решить в ближайшее время", - заявила Закариас, добавив, что "возможно и правдоподобно", что вакцины, которые не одобрены, будут указаны в сертификатах.

Она добавила, что Европейская комиссия, отвечающая за мониторинг внедрения новых вакцин в государствах-членах, будет продолжать тесно сотрудничать с Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), чтобы гарантировать, что вакцины, о которых идет речь, не являются "незаконными".

Португалия сейчас председательствует в Евросоюзе.

Закариас упомянула страны-члены ЕС, которые приобрели или объявили о своем намерении закупить вакцины, произведенные в России и Китае, чтобы преодолеть задержки с поставкой вакцин, разрешенных ЕС.

После Венгрии, которая уже начала вводить российские вакцины Sputnik V и китайские Sinopharm, Словакия получила первые 200 000 доз Sputnik в понедельник.

Закариас объяснила, что сертификаты будут направлены на облегчение поездок, поэтому необходимо принять во внимание несколько вещей, а именно то, что "вакцинация не является обязательной, она является добровольной".

Напомним, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины.

1 марта правительство Словакии подтвердило закупку 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

До этого среди стран-членов ЕС "Спутник V" использовала только Венгрия.