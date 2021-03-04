В Кремлі відреагували на жарт прем'єра Словаччини про Закарпаття

У Кремлі відреагували на жарт прем’єр-міністра Словаччини про те, що країна отримала російську вакцину "Спутник V" в обмін на обіцянку віддати росіянам українське Закарпаття.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РБК.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков, відповідаючи на питання про те, чи просила Москва щось у Братислави в обмін на поставки препарату, сказав, що поставки російської вакцини не є гуманітарною допомогою.

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"Усі вакцини мають свою вартість. Вартість російської, до речі, нижча, ніж у інших вакцин ", - сказав Пєсков.

Він зазначив, що Москва робить все можливе, щоб в першу чергу задовольнити потреби власних громадян і численні заявки зарубіжних держав.

Питання було пов'язане зі скандалом, який виник після інтерв'ю прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича місцевій радіостанції Express. Під час інтерв’ю на запитання журналіста, що глава словацького уряду пообіцяв росіянам за постачання вакцини, Матович відповів: "Закарпатську Україну".

Потім Матович дав зрозуміти, що пожартував, і запевнив, що не давав росіянам жодних обіцянок.

Глава МЗС Дмитро Кулеба висловив жаль, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем’єр псує "надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною".

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився за невдалий жарт свого прем'єр-міністра.

"Європейська правда" опублікувала також відео скандальної заяви прем'єра. Його ви можете проглянути на нашому Youtube-каналі.