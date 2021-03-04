В Кремле отреагировали на шутку премьера Словакии о Закарпатье
В Кремле отреагировали на шутку премьер-министра Словакии о том, что страна получила российскую вакцину "Спутник V" в обмен на обещание отдать россиянам украинское Закарпатье.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РБК.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, просила Москва что-то у Братиславы в обмен на поставки препарата, сказал, что поставки российской вакцины не являются гуманитарной помощью.
"Все вакцины имеют свою стоимость. Стоимость российской, кстати, ниже, чем других вакцин", - сказал Песков.
Он отметил, что Москва делает все возможное, чтобы в первую очередь удовлетворить потребности собственных граждан и многочисленные заявки зарубежных государств.
Вопрос был связан со скандалом, который возник после интервью премьер-министра Словакии Игоря Матович местной радиостанции Expres. Во время интервью на вопрос журналиста, глава словацкого правительства пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: "Закарпатскую Украину".
Затем Матович дал понять, что пошутил, и заверил, что не давал россиянам никаких обещаний.
Глава МИД Дмитрий Кулеба выразил сожаление, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит "чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией".
Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за неудачную шутку своего премьер-министра.
"Европейская правда" опубликовала также видео скандального заявления премьера. Его можно посмотреть на нашем Youtube-канале.