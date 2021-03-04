Росія відправляла у Литву двійника Пригожина для провокації - розвідка
Литовська розвідка стверджує, що торік Росія організувала невдалу інформаційну атаку проти Литви, використовуючи двійника близького до Кремля олігарха Євгенія Пригожина, який перебуває під санкціями ЄС.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Як стверджується у звіті Департаменту держбезпеки Литви і військової розвідки, двійник Пригожина приїжджав до Вільнюса двічі.
Вперше двійник Пригожина прибув до Вільнюса з Росії регулярним рейсом 13 лютого 2020 року. З аеропорту він вирушив до будівлі Міністерства транспорту та комунікацій, де сфотографувався, повернувся в аеропорт і вилетів назад в Росію.
26 лютого 2020 року цей чоловік прибув до Литви вдруге. Він сфотографувався біля будівель парламенту, Литовського національного музею, великокнязівського палацу, і 27 лютого 2020 року відбув потягом до Білорусі, хоча у нього був квиток на літак рейсом того ж дня.
Російський портал sobesednik.ru опублікував несправжні твердження про те, що олігарх Пригожин прибув до Литви і обговорив з високопоставленим представником Міністерства транспорту Литви проєкти інформаційних технологій.
Друга стаття sobesednik.ru розповідала про повторний візит Пригожина до Вільнюса, відвідування Сейму, про те, що попри санкції він буває в Євросоюзі.
Статті ілюструвалися фотографіями Пригожина біля державних відомств Литви.
Про несправжні візити олігарха в Вільнюс повідомляли і інші російські портали, які доповнювали інформацію новими небилицями про зустрічі з державними службовцями, представниками бізнесу, а один портал повідомив про те, що нібито отримав обурення від голови Комітету з питань національної безпеки і оборони сейму Литви в зв'язку з тим, що Пригожин безперешкодно може відвідувати Литву.
"Насправді ж двійник Пригожина у Вільнюсі не зустрічався з жодним представником литовської влади або бізнесу, які були згадані в публікаціях", - йдеться в звіті.
На думку литовської розвідки, можливою метою цієї провокації були спроби знайти порушення у Шенгенському просторі, створити недовіру литовського суспільства, держав НАТО і ЄС до литовської влади, спробувати виставити її як ненадійного партнера, що грає в подвійні ігри.
"Публікацію цієї брехливої інформації не можна назвати успішним випадом, оскільки її оприлюднили лише невеликі бульварні російські портали, це не викликало резонансу ні в Литві, ні в інших державах ЄС і НАТО", - йдеться в звіті.