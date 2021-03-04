В Германии разрешили вакцину AstraZeneca для людей старше 65 лет

Прививочная комиссия Stiko при Институте Роберта Коха изменила свою рекомендацию по вакцине AstraZeneca, рекомендовав ее в том числе для людей старше 65 лет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Сначала вакцину британско-шведского производителя рекомендовали только для людей моложе 65 лет, из-за недостатка данных о ее действии в старших группах. Однако в более новых исследованиях из Британии и Бельгии уже есть данные, подтверждающие ее эффективность и для группы 65+.

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Также изменили рекомендован интервал между двумя дозами вакцины - с 6 недель до 12 недель.

Это решение может существенно ускорить прививочной кампании, потому что именно вакцина AstraZeneca доступна в большом количестве.

От AstraZeneca появилось немало отказов из-за сомнений людей в ее эффективности и опасений относительно интенсивных побочных реакций. Несмотря на призывы отдельных премьеров в правительстве не согласились отойти от плана вакцинации и предложить препарат всем желающим из неприоритетных возрастных групп, чтобы вакцины не залеживались на складах.

В начале недели руководитель Stiko Томас Мартинес уверял, что AstraZeneca самом деле качественная, а последние данные еще более убедительно это подтверждают.