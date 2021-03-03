Німеччина не зробить вакцину AstraZeneca доступною для всіх попри невикористані запаси

Уряд Німеччини не зробить вакцину AstraZeneca доступною для всіх жителів країни, хоча велика кількість доз залишаються в основному невикористаним через скептицизм щодо препарату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Після додаткових поставок в четвер Німеччина отримає 3,2 мільйона доз, якими станом на неділю було вакциновано лише 455 000 осіб.

Частково проблема полягає в тому, що вакцина використовується тільки для людей у ​​віці від 18 до 64 років, з огляду на рекомендацію Постійного комітету країни по вакцинації. Це означає, що групи, яким зараз приділяється пріоритетна увага, а саме групи старше 80 років, не можуть отримати вакцину AstraZeneca.

З огляду на ці проблеми, деякі державні лідери, в тому числі лідер федеральної землі Баден-Вюртемберг Вінфрід Кречманн і прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер, виступали за те, щоб дозволити робити щеплення AstraZeneca всім бажаючим.

Деякі політики раніше закликали розширити право на вакцинацію вчителів і працівників дитячих садів з груп з більш низьким пріоритетом, що почалося в багатьох федеральних землях минулого тижня.

Однак федеральний уряд відхилило пропозицію. "Повний доступ на даний момент - це не те, чого домагається федеральний уряд", - сказав прессекретар уряду Штеффен Зайберт, додавши, що є достатьно невакцинованих педагогів та інших представників пріоритетних груп, які мають отримати укол.

Нагадаємо, у Франції та Німеччині накопичуються невикористані запаси вакцини AstraZeneca через небажання людей робити щеплення цим препаратом.

Раніше в уряді Німеччини заявили, що планують пропонувати вакцину AstraZeneca ключовим держслужбовцям, щоб збільшити довіру до неї.

Останні опитування показують, що 34% німців не планують робити щеплення від коронавірусу.