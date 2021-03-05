ЄC продовжить експортний контроль за вакцинами до кінця червня - ЗМІ

Європейський Союз планує продовжити термін дії схеми дозволу на експорт вакцин проти COVID-19 до кінця червня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на два джерела в ЄС.

Згідно з поточною схемою, компанії повинні отримати дозвіл перед експортом вакцини від COVID-19, і їхній запит на експорт можуть відхилити, якщо вони не дотримуються своїх зобов'язань щодо постачання всередині ЄС.

Механізм був створений наприкінці січня як реакція на повідомлення виробників вакцин про затримки поставок до ЄС.

Термін його дії повинен закінчитися наприкінці березня, але Європейська комісія хоче продовжити його до червня, заявили двоє чиновників.

"Комісія запропонує продовжити його до червня. І це держави-члени схвально поставилися до цієї ініціативи, не обов’язково з ентузіазмом, але існує відчуття, що цей механізм нам все ще потрібен", - сказав один з високопоставлених дипломатів ЄС.

Другий чиновник додав, що на зустрічі з дипломатами ЄС у середу багато країн підтримали цей захід, в тому числі Німеччина та Франція.

Напередодні Італія заблокувала поставку вакцини від коронавірусу Astrazeneca в Австралію, скориставшись експортними правилами ЄС.