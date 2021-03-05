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ЕС продолжит экспортный контроль за вакцинами до конца июня - СМИ

Пятница, 5 марта 2021, 07:37

Европейский Союз планирует продлить срок действия схемы разрешения на экспорт вакцин против COVID-19 до конца июня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в ЕС.

Согласно текущей схеме, компании должны получить разрешение перед экспортом вакцины от COVID-19 и их запрос на экспорт могут отклонить, если они не соблюдают своих обязательств по поставкам внутри ЕС.

Механизм был создан в конце января как реакция на сообщения производителей вакцин о задержках поставок в ЕС.

Срок его действия должен закончиться в конце марта, но Европейская комиссия хочет продлить его до июня, заявили двое чиновников.

"Комиссия предложит продлить его до июня. И государства-члены одобрительно отнеслись к этой инициативе, необязательно с энтузиазмом, но есть ощущение, что этот механизм нам все еще нужен", - сказал один из высокопоставленных дипломатов ЕС.

Второй чиновник добавил, что на встрече с дипломатами ЕС в среду многие страны поддержали этот шаг, в том числе Германия и Франция.

Накануне Италия заблокировала поставку вакцины от коронавируса Astrazeneca в Австралию, воспользовавшись экспортными правилами ЕС.

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