В Італії вводитимуть одну дозу вакцини людям, які перехворіли на коронавірус
Міністерство охорони здоров'я Італії оголосило, що буде пропонувати лише одну дозу вакцини від коронавірусу тим, хто нещодавно одужав від інфекції.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.
Рекомендація поширюється як на людей, які хворіли із симптомами впродовж останніх 3-6 місяців, так і на тих, кому поставили діагноз, але вони не мали симптомів.
Італія - третя країна Європейського Союзу після Франції та Іспанії, яка пішла цим шляхом у той час, коли країни ЄС намагаються активізувати свої кампанії вакцинації через скорочення поставок.
Станом на початок четверга в Італії, де мешкає близько 60 мільйонів, було введено 4,76 мільйона доз вакцин, близько 1,5 мільйона людей отримали рекомендовані два уколи.
Напередодні Італія заблокувала поставку вакцини від коронавірусу AstraZeneca в Австралію, скориставшись правилами ЄС, які забороняють експорт.
Механізм експортного контролю був створений наприкінці січня як реакція на повідомлення виробників вакцин про затримки поставок до ЄС.