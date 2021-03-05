В Италии будут вводить одну дозу вакцины людям, которые переболели коронавирусом

Министерство здравоохранения Италии объявило, что будет предлагать только одну дозу вакцины от коронавируса тем, кто недавно оправился от инфекции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

Рекомендация распространяется как на людей, которые болели с симптомами в течение последних 3-6 месяцев, так и на тех, кому поставили диагноз, но у них не было симптомов.

Италия - третья страна Европейского Союза после Франции и Испании, которая пошла по этому пути в то время, когда страны ЕС пытаются активизировать свои кампании вакцинации из-за сокращения поставок.

По состоянию на начало четверга в Италии, где проживает около 60 млн человек, было введено 4,76 миллиона доз вакцин, около 1,5 миллиона человек получили рекомендованные два укола.

Накануне Италия заблокировала поставку вакцины от коронавируса AstraZeneca в Австралию, воспользовавшись правилами ЕС, запрещающими экспорт.

Механизм экспортного контроля был создан в конце января как реакция на сообщение производителей вакцин о задержках поставок в ЕС.