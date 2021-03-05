Ермак: пришло время Украине требовать вступления в НАТО

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что процесс вступления Украины в НАТО должен быть максимально ускорен.

Об этом он сказал на онлайн-брифинге по вопросам внутренней и внешней политики Украины с "Европейским политическим центром" в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Надеюсь, что процесс вступления Украины в НАТО будет максимально ускорен. В Украине идет война, наша страна является форпостом защиты демократических ценностей, поэтому мы заслуживаем стать частью семьи стран НАТО. Каждый день на Донбассе украинцы гибнут за свой демократический выбор", - заявил Ермак.

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Он напомнил, что в июне 2020 года Североатлантический альянс наделил Украину статусом участника программы "Партнерство расширенных возможностей", что "вывело Украину на новый уровень".

По словам Ермака, "сейчас настало время, когда Украина должна ежедневно говорить о вступлении в НАТО, требовать вступления, поскольку выполняет дорожную карту шагов, необходимых для ассоциации".

"Членство в НАТО - наша цель", - резюмировал Ермак.

Напомним, в конце февраля президент Владимир Зеленский заявил генсеку НАТО Енсу Столтенбергу о том, что получение Плана действий по членству в Альянсе является ближайшей целью Украины.