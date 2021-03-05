В Угорщині призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca через технічний збій

Угорщина була змушена призупинити вакцинацію 74 тисяч осіб препаратом компанії AstraZeneca цими вихідними через технічний збій.

Про це пише видання Hungary Today, повідомляє "Європейська правда".

Угорські ЗМІ повідомили про кілька випадків, коли людей викликали на вакцинацію у місце, розташоване на відстані понад 100 кілометрів від їх місця проживання.

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У той час іншим взагалі не дзвонили, не дивлячись на те, що вони зареєструвалися і належали до групи ризику. Також є приклади дзвінків людям, які вже були вакциновані.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан визнав наявність технічних проблеми, в тому числі випадків, коли вже вакцинованих повторно викликали на щеплення. В результаті програма вакцинації була тимчасово припинена "для перевірки", повідомив Орбан.

Державний секретар Іштван Дьйордь, який очолює робочу групу з питань вакцинації, визнав призупинення масових щеплень вакциною AstraZeneca цими вихідними. Він пояснив це проблемами синхронізації публічної бази даних.

Ті, хто отримав СМС про вакцинацію, незабаром отримає ще одне повідомлення із вибаченнями, розповів він.